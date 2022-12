Au centre des colis de Daillens (VD), les cadeaux de Noël fusent

A la Poste, le mois de décembre est synonyme de suractivité dans ses centres de tri des colis. A Daillens (VD), l'activité logistique tourne à plein régime pour assurer l'acheminement en temps et en heure de millions de cadeaux de Noël. Un défi de taille.

En fonction depuis 1999, le 'centre colis' de Daillens trie en moyenne environ 165'000 paquets par jour. Pendant les jours de pointe avant les Fêtes de Noël, le volume dépasse souvent les 230'000 colis, soit une hausse d'environ 40%, indiquent les responsables de la Poste. La capacité de tri maximale s'élève à 19'000 colis par heure. En 2021, 45,2 millions de paquets au total y ont été triés.

Le centre installé dans la campagne vaudoise s'étend sur 24'000 m2 et englobe une surface totale d'environ 81'300 m2. Quelque 300 personnes y travaillent en temps normal. Elles sont épaulées par une quarantaine de collaborateurs temporaires durant la période de Noël (mi-novembre à fin décembre), selon la Poste.

Presque 24h sur 24

Durant cette période de suractivité, les bandes transporteuses fonctionnent jusqu'à 22 heures par jour contre habituellement 18 heures. Elles sont longues de huit kilomètres avec pas moins de 320 glissières et 1000 caisses mobiles par jour, détaille l'entreprise.

Du centre de Daillens, ce ne sont pas moins de 160 trajets par wagon de train, dix par camion à double pont et quinze par tracteur à sellette qui sont effectués chaque jour.

A l'échelle nationale, entre le Black Friday et Noël, le personnel de la Poste trie en moyenne presque 1 million de colis par jour, indique encore le géant jaune. Le pic peut atteindre 1,3 million de paquets traités sur une seule journée.

Pour Noël, afin que les millions de cadeaux soient déposés à temps sous le sapin, l'entreprise a loué près de 350 véhicules de livraison supplémentaires. Les facteurs du pays effectuent quelque 700 tournées de plus, par exemple en distribuant les paquets aux ménages le samedi jusqu'à fin décembre.

Quinze centres d'ici 2030

Pour rappel, la Poste a investi plus de 250 millions de francs dans le traitement des colis. Elle a augmenté la capacité de tri des trois grands centres colis nationaux de Daillens, Härkingen (SO) et Frauenfeld (TG) et mis en service six nouveaux centres colis régionaux: à Cadenazzo (TI, 2019), Ostermundigen (BE, 2020), Vétroz (VS, 2020), Untervaz (GR, 2020), Rümlang (ZH, 2022) et Buchs (AG, 2022).

D'autres centres colis régionaux seront ouverts en 2023. D'ici 2030, la Poste devrait disposer de plus de quinze centres dédiés au tri des colis.

