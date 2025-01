Au moins 13 morts dans un bombardement russe sur Zaporijjia

Un bombardement aérien russe sur la ville ukrainienne de Zaporijjia a fait au moins 13 morts mercredi, ont indiqué les autorités de cette grande cité méridionale, visée ces dernières semaines par des attaques croissantes de Moscou.

L'Ukraine a de son côté annoncé avoir frappé pendant la nuit un dépôt pétrolier à Engels, dans le sud-ouest de la Russie, provoquant un incendie dans lequel ont péri deux pompiers, selon les autorités locales.

'Treize morts à la suite de la frappe ennemie sur Zaporijjia', a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région, Ivan Fedorov, révisant à la hausse un bilan précédent qui faisait état d'un mort et de 30 blessés.

Il a publié des photos montrant des corps allongés dans la rue et des voitures en flammes, sans préciser où avait eu lieu le bombardement.

'Les Russes ont touché Zaporijjia avec des bombes aériennes (...) Il n'y a rien de plus cruel que de lancer des bombardements aériens sur une ville en sachant que de simples civils vont souffrir', a réagi sur Facebook le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

L'armée russe a intensifié ces derniers mois ses attaques sur le sud de l'Ukraine et multiplié ses frappes sur Zaporijjia, une ville qui comptait 700'000 habitants avant la guerre. Deux frappes russes, le 6 et le 10 décembre 2024, y ont fait respectivement 10 et 11 morts, et plus de 40 blessés.

Depuis novembre, l'Ukraine craint une offensive vers cette ville qui se trouve à environ 35 kilomètres des positions russes et à 50 kilomètres de la centrale nucléaire du même nom, occupée par la Russie depuis 2022.

Cette frappe a lieu alors que l'armée russe continue son avancée dans l'est du pays, et que des affrontements se poursuivent dans la région russe de Koursk, dont les forces ukrainiennes occupent plusieurs centaines de kilomètres carrés.

Les deux camps s'efforcent de cimenter leurs positions avant le retour à la Maison Blanche de Donald Trump le 20 janvier, qui a dit vouloir oeuvrer à mettre un terme à la guerre dès sa prise de fonction.

Dépôt pétrolier en feu

Pour sa part, l'état-major de l'armée ukrainienne a dit mercredi avoir frappé pendant la nuit un dépôt pétrolier à Engels, dans la région russe de Saratov, en affirmant que ce site fournissait du carburant à l'aérodrome militaire Engels-2, 'où est basée l'aviation stratégique ennemie'.

Deux pompiers russes sont morts en luttant contre l'incendie déclenché par cette frappe, a annoncé sur Telegram le gouverneur de cette région située à 500 km de la frontière ukrainienne et déjà touchée par des attaques par le passé.

Le gouverneur, Roman Boussarguine, a précisé que l'opération des pompiers se poursuivait et que la superficie de l'incendie avait augmenté.

L'attaque sur le dépôt 'crée de sérieux problèmes logistiques pour l'aviation stratégique' russe et 'réduit considérablement sa capacité à frapper les villes pacifiques ukrainiennes et les sites civils', a affirmé l'état-major ukrainien.

Kiev assure viser des sites militaires ou utilisés par l'armée, notamment des dépôts pétroliers, en riposte aux frappes massives qui endeuillent régulièrement son territoire depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

Des bombardements ukrainiens font aussi régulièrement des victimes civiles en Russie, notamment dans les régions frontalières.

Des chaînes Telegram russes ont indiqué que, selon des habitants, des explosions avaient été entendues à Engels et ont partagé des images montrant un important incendie surmonté d'une colonne de fumée.

La police ukrainienne a par ailleurs indiqué mercredi que deux personnes avaient été tuées et cinq autres blessés à la suite de bombardements d'artillerie et de drones russes contre la région méridionale de Kherson.

Au total, la Russie a lancé 64 drones de combat contre l'Ukraine pendant la nuit, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, affirmant en avoir abattu 41.

