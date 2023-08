Au moins 35 morts dans l'immense incendie d'une station-service

Au moins 35 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'explosion et l'incendie d'une station-service au Daguestan, république du Caucase russe, selon un nouveau bilan publié mardi par les autorités. Des blessés ont été acheminés jusqu'à Moscou.

Les causes de la catastrophe ne sont pas encore connues, mais les accidents et incendie de ce type sont courants en Russie. Souvent, ils sont dus à des violations de normes de sécurité ou à la vétusté des installations.

Des images diffusées par le ministère des situations d'urgence montrent des voitures calcinées et des secouristes casqués tentant d'éteindre le feu et de déblayer les décombres.

Les autorités locales ont déclaré que 35 personnes étaient mortes et 64 avaient été blessées. Un précédent bilan faisait état de 80 blessés.

Gros cratère

L'explosion, survenue dans la nuit de lundi à mardi, a ravagé une station-service de la banlieue de Makhatchkala, capitale du Daguestan, engendrant un cratère profond et un gigantesque incendie, selon des images diffusées par la télévision russe.

'Les employés du ministère des situations d'urgence poursuivent leurs opérations de secours', a indiqué le ministère.

'Tout autour de nous était en flammes (...), on ne voyait rien', a raconté un témoin à la chaîne de télévision russe Ren-TV, alors que des médecins soignaient sa blessure à la tête.

Le président russe Vladimir Poutine a présenté mardi ses condoléances aux proches des victimes et 'souhaité un prompt rétablissement aux blessés', selon un communiqué du Kremlin. Le dirigeant du Bélarus, Alexandre Loukachenko, allié de Moscou, a également présenté ses condoléances.

Longeant les bords de la mer Caspienne, la région du Daguestan, à majorité musulmane, compte environ trois millions d'habitants et est frontalière de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan comme de la république russe de Tchétchénie.

Le Daguestan en deuil

'Les causes de la tragédie sont en train d'être éclaircies', a déclaré sur Telegram le dirigeant du Daguestan, Sergueï Melikov, en faisant l'éloge des 'actes héroïques' des secouristes qui ont permis selon lui d'éviter un bilan plus lourd.

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de la catastrophe, selon le Comité d'enquête russe, chargé des principales investigations dans le pays.

Selon M. Melikov, l'explosion s'est produite peu avant 22h00 (21h en Suisse) dans une station-service située près du village de Novokouli, dans la banlieue de Makhatchkala, sur la mer Caspienne.

Selon les enquêteurs, un incendie est survenu lors de travaux d'entretien automobile, suivi d'une détonation qui a provoqué un incendie bien plus important, en endommageant des bâtiments aux alentours et des véhicules.

Selon un témoin cité sur Telegram par le quotidien russe Izvestia, l'incendie s'est déclaré dans une zone où des voitures étaient en stationnement et s'est propagé à la station-service.

Une vidéo publiée par l'agence de presse russe Ria Novosti et filmée par un automobiliste montre des flammes s'élever d'un bâtiment, puis une gigantesque explosion.

Blessés à Moscou

Quelques heures après, le feu, qui s'étendait sur environ 600 m2 et mobilisait 260 pompiers, a été éteint, selon le ministère russe des Situations d'urgence.

Un avion Il-76 médicalisé a été dépêché à Makhatchkala par les autorités russes pour évacuer les blessés graves vers la capitale russe Moscou, a ajouté le ministère.

Dix-sept blessés ont été évacués par les airs vers la capitale russe, selon les autorités.

Une journée de deuil a été déclarée mardi au Daguestan. 'Les drapeaux seront mis en berne dans tout le pays, et les institutions culturelles et les chaînes de télévision seront invitées à annuler les événements et les programmes de divertissement', a déclaré M. Melikov.

'A l'issue d'une enquête menée par les forces de l'ordre, tout sera fait pour que la justice triomphe et pour que la sécurité des Daguestanais soit assurée', a-t-il assuré, dans une adresse à ses concitoyens.

