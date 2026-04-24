Audiovisuel public français: cure d'austérité préconisée

Le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public français, Charles ...
Audiovisuel public français: cure d'austérité préconisée

Audiovisuel public français: cure d'austérité préconisée

Photo: KEYSTONE/AP/REMY DE LA MAUVIERE

Le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public français, Charles Alloncle, préconise une cure d'austérité pour ce secteur. Il propose des fusions et des suppressions de chaînes, selon des sources proches de la commission.

Dans son rapport, le député UDR recommande de supprimer la chaîne jeunesse France 4 et de fusionner France 5 avec France 2 et franceinfo avec France 24, ont indiqué vendredi ces sources à l'AFP.

Les mesures viseraient à dégager plus d'un milliard d'euros d'économies, soit un quart des crédits alloués par l'Etat à l'audiovisuel public, a indiqué l'une d'entre elles. Des sommes que le député propose d'utiliser pour 'l'entretien du patrimoine' et le 'désendettement de l'Etat', a-t-elle ajouté.

/ATS
 

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