Autogrill prévoit de supprimer jusqu'à 200 emplois en Suisse

Autogrill se restructure en Suisse. Touchée par les difficultés du transport aérien consécutives à la pandémie de coronavirus, la filiale helvétique de la chaîne de restauration italienne veut biffer jusqu'à 200 emplois.

Les suppressions d'emplois concernent les restaurants qu'Autogrill exploite dans les aéroports de Genève et Zurich. Des procédures de consultation ont été lancées, a indiqué vendredi l 'entreprise.

Dans le cadre des adaptations structurelles examinées pour faire face à la chute du nombre de passagers dans les aéroports suisses, Autogrill prévoit des suppressions d'emplois, poursuit le communiqué diffusé suite à un article sur le site Blick.ch.

Afin de réduire ses coûts, l'entreprise prévoit de supprimer jusqu'à 110 emplois à l'aéroport de Zurich. Pour celui de Genève, la mesure concerne entre 60 et 90 postes.

La crise du coronavirus a frappé de plein fouet l'industrie aérienne et les compagnies actives dans ce secteur, explique Autogrill. Depuis le début de l'arrêt des vols au printemps dernier, le nombre de passagers dans les aéroports suisses s'est effondré et l'évolution actuelle ainsi que les restrictions de voyages qui lui sont liées laissent entrevoir un faible volume de passagers à moyen et long terme.

Présent dans 31 pays dans le monde avec pas moins de 4000 points de vente sous gestion, le groupe transalpin exploite neuf restoroutes en Suisse, ainsi que des établissements dans les gares et des centres commerciaux. Autogrill ne fournit pas d'informations quant à son effectif helvétique.

/ATS