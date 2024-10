Avec au moins 130 morts, l'ouragan Hélène prend un tour politique

Avec un bilan provisoire de 130 morts et des ravages dans le sud-est des Etats-Unis, l'ouragan Hélène s'est invité lundi dans la campagne présidentielle. Donald Trump a attaqué la gestion de la catastrophe par l'administration Biden.

L'étendue des dégâts de l'ouragan, qui s'est abattu jeudi soir sur la Floride avant de traverser d'autres Etats, reste difficile à établir. Plusieurs zones restent inaccessibles et dépourvues de réseau téléphonique et d'électricité.

Des centaines de personnes restent portées disparues à la suite des intempéries, suivie de soudaines inondations.

La Géorgie et la Caroline du Nord, deux Etats particulièrement touchés par cette catastrophe naturelle, font partie des sept Etats pivot qui pourraient faire basculer l'élection présidentielle du 5 novembre.

'Pas réactif'

Donald Trump s'est rendu lundi à Valdosta, une commune sinistrée de Géorgie. Le candidat républicain à la présidentielle de novembre s'est engagé à 'apporter beaucoup de matériel de secours, notamment du carburant, des équipements et de l'eau' à ceux dans le besoin.

Il a annoncé qu'il avait demandé à Elon Musk, le patron de SpaceX dont il est proche, de déployer son service d'internet par satellite Starlink dans la région.

'L'Etat fédéral n'est pas réactif', a fustigé sur place l'ancien président, après avoir accusé plus tôt le gouvernement et les autorités démocrates de Caroline du Nord de 'ne pas aider délibérément les gens dans les zones républicaines'.

'Il ment', a rétorqué un Joe Biden virulent. 'Ce qui me met en colère (c'est qu'il) sous-entend que nous ne faisons pas tout ce qui est possible. (...) C'est faux et c'est irresponsable'.

Le président sortant Joe Biden a balayé les critiques des républicains sur sa gestion de la crise. 'J'ai passé au moins deux heures au téléphone hier, de même que la veille', a-t-il rétorqué, assurant que les autorités fédérales seraient 'là aussi longtemps que nécessaire'.

Le démocrate a par ailleurs annoncé qu'il se rendrait en Caroline du Nord mercredi. Il avait indiqué auparavant qu'il ne se déplacerait pas tant que cela pouvait perturber les opérations de secours.

Coiffé de sa casquette rouge habituelle, Donald Trump s'en est aussi directement pris à sa rivale démocrate Kamala Harris, lui reprochant d'être 'en déplacement, à faire campagne' avant d'affirmer lui-même que ce n'était pas le moment 'de parler politique'.

La vice-présidente a pourtant annulé des événements de campagne pour tenir lundi une réunion sur la catastrophe et a annoncé qu'elle se rendrait sur place prochainement.

Quartiers rayés de la carte

Dans les Etats sinistrés, les secouristes continuent de s'affairer pour tenter de retrouver des survivants et apporter des vivres aux habitants frappés par la catastrophe, parfois coupés du monde.

Dans le sud des montagnes des Appalaches, Hélène a provoqué des inondations soudaines avec des dégâts impressionnants.

Les images des environs d'Asheville, en Caroline du Nord, montrent ici des quartiers rayés de la carte, là des routes détruites par une rivière en crue. Faute d'accès par la route, les autorités y envoient secours, eau et denrées alimentaires par les airs.

Au moins 130 personnes ont perdu la vie, dont 57 en Caroline du Nord, 29 en Caroline du Sud, 25 en Géorgie et 14 en Floride, selon un bilan compilé par l'AFP à partir des déclarations d'autorités locales.

Et pour Joe Biden, il n'y a 'aucun doute' que ces ravages sont dus au changement climatique qui, en réchauffant les eaux des mers, rend, selon les scientifiques, plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants.

Lundi soir, plus de 1,6 million de foyers et commerces étaient encore privés d'électricité, d'après le site poweroutage.

'C'est une tempête sans précédent', a déclaré le gouverneur démocrate de Caroline du Nord Ray Cooper, décrivant 'un bilan émotionnel et matériel indescriptible'.

Il a réfuté les accusations de Donald Trump selon qui les victimes républicaines seraient négligées: 'Si vous avez besoin d'aide, nous l'apporterons', a-t-il assuré. 'S'il y a bien un moment où il faut se rassembler et mettre la politique de côté, c'est maintenant'.

/ATS