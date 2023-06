Axpo construit un parc solaire en Espagne

Axpo débutera en septembre en Espagne la construction de sa plus grande installation solaire, qui devra être rattachée au réseau en 2024.

L'énergéticien argovien évoque une puissance installée de 200 mégawatt à Vilecha, dans le communiqué paru mardi, plus précisément sur les communes de Villadangos del Páramo et Cimanes del Tejar dans la province de León. En tout, 365'000 panneaux solaires seront installés sur 307 hectares pour alimenter annuellement en courant plus de 76'000 foyers espagnols.

Le montant de l'investissement n'a pa été dévoilé.

/ATS