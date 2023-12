BAT plombé par une charge sur ses marques de cigarettes américaines

Le géant du tabac britannique British American Tobacco (BAT) a annoncé mercredi une charge exceptionnelle de 25 milliards de livres (27,6 milliards de francs).

Le groupe a expliqué que la morosité de l'économie américaine impactait certaines de ses marques de cigarettes.

En raison de 'vents macroéconomiques contraires' qui affectent l'industrie américaine des cigarettes, 'nous prendrons en 2023 une charge de dépréciation comptable (...) d'environ 25 milliards de livres', a déclaré le directeur général de BAT Tadeu Marroco dans un communiqué. Cet ajustement 'concerne principalement certaines de nos marques de combustibles (cigarettes) américaines acquises' précise-t-il (le groupe avait racheté en 2017 Reynolds American pour près de 50 milliards de dollars, avec ses marques Camel et Newport).

Le titre de BAT dévissait de 8,22% à 2283 pence à la Bourse de Londres mercredi vers 10h45. Connu aussi pour ses marques Lucky Strike, Dunhill, Kent et Rothmans, BAT est l'un des poids lourds mondiaux d'un secteur confronté depuis plusieurs années à la baisse des ventes de cigarettes.

Le groupe développe en parallèle ses 'nouvelles catégories' de produits (cigarettes électroniques, tabac chauffé ou produits à base de nicotine par voie orale), et espère que les produits non-combustibles représenteront 50% de son chiffres d'affaires d'ici 2035. 'Nous prévoyons désormais que les nouvelles catégories atteindront dans l'ensemble l'équilibre en 2023, soit deux ans avant notre objectif initial', a annoncé M. Marroco mercredi.

Mais en raison notamment des pressions macro-économiques outre-Atlantique et de 'choix d'investissements actifs pour renforcer nos activités aux Etats-Unis', le groupe se dit moins optimiste que précédemment sur ses projections de croissance du chiffre d'affaires cette année. 'L'important marché américain montre certains signes de fragilité compte tenu des pressions macroéconomiques plus larges et, selon BAT, d'une prolifération de cigarettes électroniques jetables illicites qui pèsent sur le marché des combustibles', relève Richard Hunter, analyste chez Interactive Investor.

'Il y a également eu un certain ralentissement dans le segment haut de gamme du marché, les consommateurs se tournant vers des marques moins chères', poursuit l'analyste. Selon lui, 'le secteur du tabac en général a vu ses valorisations baisser' et cela se traduit notamment pour BAT par une forte baisse du cours de son action, qui a perdu 31% depuis le début de l'année.

L'action de BAT avait déjà souffert en octobre après que l'agence américaine en charge de la santé (FDA) a interdit la vente de cigarettes électroniques au menthol de sa marque Vuse Alto.

/ATS