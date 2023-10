BKW décroche un contrat à 90 millions d'euros en Allemagne

Le groupe énergétique BKW a décroché un important contrat de la part de Stromnetz Hamburg portant sur la rénovation du poste de transformation de Hambourg-Est destinée à améliorer la sécurité d'approvisionnement en électricité dans l'agglomération hanséatique.

Le projet, dans lequel Stromnetz Hamburg compte investir 90 millions d'euros (85,6 millions de francs au cours du jour) comprend la rénovation de l'installation de distribution de 110 kilovotls (kV) étanche à l'air, la mise en place et la déconstruction de solutions transitoires sur tous les niveaux de tension, ainsi que la rénovation des dispositifs électriques, signale l'énergéticien bernois lundi dans un communiqué.

La filiale BKW Energy Solutions agira en tant qu'entreprise générale et sera ainsi en charge de toutes les prestations - de la rédaction des documents de planification et d'autorisation, jusqu'au contrôle de fonctionnement et à la mise en service de la nouvelle installation. Les travaux devraient être terminés d'ici fin 2030.

'La rénovation du poste de transformation de Hambourg-Est contribuera de manière significative à garantir à long terme la sécurité d'approvisionnement dans l'agglomération de Hambourg et à répondre à la hausse des besoins en énergie électrique', a déclaré Sven Behrend, directeur général (CEO) de BKW Infra Services.

/ATS