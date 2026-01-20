BKW revoit à la baisse son résultat d'exploitation 2025

Le fournisseur d'électricité bernois BKW revoit la baisse son résultat d'exploitation 2025 en raison d'une dépréciation sur la centrale thermique au charbon de Wilhelmshaven, en Allemagne. Elle pèsera sur l'Ebit à hauteur d'environ 110 millions de francs.

BKW anticipe désormais un résultat d'exploitation (Ebit) entre 540-560 millions de francs, indiquent mardi les ex-Forces motrices bernoises. Hors cet élément qualifié d''exceptionnel', BKW prévoit pour 2025 'un solide résultat d'exploitation de 650 à 670 millions', qui se situe dans la fourchette prévisionnelle initiale de 650 à 750 millions, fait savoir l'entreprise dans un communiqué.

'La volatilité des prix à terme a diminué plus que prévu. La hausse des prix de l'électricité couverts et l'amélioration continue des marges dans le secteur Infrastructures et Bâtiments ont un effet positif', détaille-t-elle.

En ce qui concerne sa centrale au charbon de Wilhelmshaven, BKW anticipe une baisse de la production d'électricité qui, conjuguée à une diminution de la volatilité des prix de l'électricité, devrait entraîner une baisse des revenus d'exploitation de la centrale. 'En conséquence, la participation de 33% de BKW sera ajustée en fonction de sa valeur à hauteur d'environ 110 millions de francs', explique-t-elle.

'L'augmentation de la provision qui en résulte aura un impact sur le résultat, mais restera neutre sur la trésorerie et est indépendante de toute vente en cours ou du démantèlement de la centrale', précise-t-elle.

Parallèlement, dans le cadre de sa stratégie 'Solutions 2030', BKW prévoit d'acquérir une participation de 40% dans la centrale à gaz compatible avec l'hydrogène en projet à Hamm, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. BKW développe ce projet en partenariat avec la coopérative allemande de services publics Trianel.

La société présentera le détail de ses résultats 2025 dans son rapport annuel du 11 mars 2026.

