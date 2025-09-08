BKW s'offre l'allemand Südvolt, spécialisé dans la flexibilité

L'énergéticien bernois BKW acquiert pour un montant non dévoilé le fournisseur munichois de ...
Photo: KEYSTONE/EPA/JENS KOEHLER

L'énergéticien bernois BKW acquiert pour un montant non dévoilé le fournisseur munichois de solutions de flexibilité Südvolt, disposant notamment d'un accès direct aux quatre gestionnaires du réseau électrique allemand.

L'entreprise emploie une vingtaine de collaborateurs, indique un communiqué diffusé lundi.

Ce nouvel investissement dans la transition énergétique s'inscrit dans le sillage du développement annoncé fin juin d'un parc de grandes batteries outre-Rhin, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L'enveloppe dédiée à ce projet, dont la finalisation est agendée pour 2028, se monte à 200 millions d'euros.

La flexibilisation du réseau constitue un maillon essentiel du raccordement des nouvelles sources d'énergie renouvelable dépendantes des conditions météorologiques, telles que l'éolien et le solaire.

/ATS
 

