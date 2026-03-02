BNS: bénéfice final de 26,1 milliards de francs en 2025

La Banque nationale suisse (BNS) a confirmé un bénéfice net final de 26,1 milliards de francs pour l'ensemble de l'exercice 2025, contre un gain de 80,7 milliards en 2024.

Le résultat sur l'or s'est élevé à 36,3 milliards de francs suisses, pour un stock d'or inchangé de 1,040 tonne.

L'institut d'émission confirme par ailleurs le reversement de 4 milliards à la Confédération et aux cantons.

Les positions en devises étrangères ont généré une perte de 8,8 milliards de francs, dont 53,1 milliards de francs attribués aux taux de change. Les produits d'intérêts et de dividendes se sont élevés respectivement à 12,8 milliards et 3,0 milliards, pour des charges d'intérêts de 1,0 milliard. La perte sur les positions en francs s'est élevée à 0,9 milliard, principalement en raison de la rémunération des dépôts à vue sur les comptes courants à hauteur de 0,6 milliard, ainsi que des charges d'intérêts supplémentaires de 0,2 milliard résultant d'opérations de retrait de liquidités.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 0,4 milliard. Pour l'exercice 2025, la BNS a fixé la dotation aux provisions pour réserves monétaires à 12,7 milliards de francs suisses ; les provisions ont ainsi augmenté à 140,1 milliards de francs suisses.

Après prise en compte de la réserve pour distributions de 12,9 milliards de francs suisses, le bénéfice au bilan s'est élevé à 26,3 milliards de francs, permettant le versement d'un dividende de 15 francs par action, ainsi qu'une distribution de 4,0 milliards de francs, pour un tiers à la Confédération et deux tiers aux cantons.

La réserve de distribution devrait subséquemment receler encore 22,3 milliards.

Fin décembre, le total des actifs s'élevait à 893,9 milliards de francs, dont 115,4 milliards de francs d'or et 759,2 milliards de francs de placements en devises.

/ATS