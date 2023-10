L'impôt cantonal sur le revenu des Vaudois va diminuer de 3,5% dès l'an prochain. Le Grand Conseil vaudois a accepté mardi en deuxième débat la solution soutenue par le Conseil d'Etat.

Le Parlement a confirmé son vote du premier débat. Après de nouvelles et longues passes d'armes entre la gauche et la droite, le projet de loi a passé la rampe par 80 oui contre 57 non. Soutenue par la majorité de droite, cette réduction délestera les caisses du canton d'environ 105 millions de francs.

/ATS