Bâle-Ville va se doter de larges axes cyclistes en réseau

Bâle-Ville va aménager un réseau 40 km d'axes cyclistes prioritaires 'sûrs' ces dix prochaines années. Ses citoyens en ont décidé ainsi dimanche en votation cantonale. Ils ont préféré un contre-projet à une initiative qui réclamait un réseau de 50 km.

Les votants ont approuvé le contre-projet des autorités à 59,2%. Mais ils ont refusé à 62,7% l'initiative soutenue par la gauche et les Vert'libéraux. La participation a atteint 42,6%.

Les axes cyclistes seront plus larges que de simples pistes cyclables et formeront un réseau en étoile, desservant tous les quartiers. Dans les quartiers, ces aménagements donneront la priorité au vélo et restreindront le trafic motorisé. Ailleurs, les axes cyclistes seront séparés du trafic motorisé autant que possible.

Les Bâlois ont aussi approuvé à 63,2% des mesures d'aide à l'innovation de 500 millions de francs, liées à l'introduction de l'impôt 'OCDE' pour les firmes internationales.

/ATS