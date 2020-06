Bâloise boucle la reprise de l'assureur dommages d'Athora Belgium

Bâloise a finalisé fin mai l'acquisition du portefeuille d'assurance dommages d'Athora Belgium, une opération devisée à 60 millions d'euros (64,2 millions de francs) annoncée en novembre dernier. La reprise renforce le groupe rhénan en Belgique.

Les autorités de la concurrence ont donné leur feu vert, indique l'assureur bâlois mardi. Avec la reprise de ce portefeuille, Bâloise complète sa présence dans les Flandres et se renforce en Wallonie.

Le groupe va reprendre quelque 150 collaborateurs et plus de 360'000 contrats d'assurance d'Athora Belgium. En 2018, la société belge revendiquait un portefeuille d'assurance dommages de 152 millions d'euros pour un ratio combiné - rapport entre primes encaissées et dédommagements - de 96,3%.

Au cours des prochains mois, ces activités de Athora Belgium seront intégrées dans l'entité Bâloise Insurance Belgique.

