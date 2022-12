Baloise investit dans la plateforme de données mobiles Vianova

Baloise poursuit ses emplettes dans le secteur technologique. L'assureur rhénan a annoncé vendredi une prise de participation dans la plateforme de données sur la mobilité Vianova.

Le montant de la part ainsi que les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

Le logiciel de la jeune pousse française analyse les données de mouvement de plus d'un million de véhicules connectés, ainsi que du matériel installé dans les villes, a précisé Baloise dans un communiqué.

'Ces données permettent à différents groupes d'intérêts - gestionnaires de flotte, urbanistes, spécialistes des données ou assurances - de disposer d'informations précieuses sur le comportement d'une population en matière de mobilité', a expliqué l'assureur. Ces données permettent 'd'organiser la circulation urbaine de sorte qu'elle soit plus sûre, plus écologique et plus connectée'.

Fondée en 2019 à Paris, Vianova emploie actuellement 30 personnes et revendique plus de 150 clients internationaux. Hormis le nouvel investisseur Baloise, l'entreprise compte également parmi ses propriétaires la RATP, Contrarian Ventures, Rebel Group et Ponooc.

/ATS