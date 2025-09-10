Baloise soigne sa rentabilité à l'aube de sa fusion

Le groupe de banque-assurance Baloise, en cours de fusion avec l'assureur saint-gallois Helvetia, a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 275,9 millions de francs, étoffé d'un bon quart sur un an.

La performance d'ensemble repose pour l'essentiel sur les résultats du segment non-vie, souligne un compte-rendu diffusé mercredi.

Le volume d'affaires d'ensemble s'est érodé de 1,1% à 5,24 milliards de francs, malgré une augmentation de 0,7% à 2,73 milliards dans le segment non-vie.

Ce domaine d'activité a en outre livré un excédent avant intérêts et impôts étayé de 85,6% à 228,7 millions, profitant à la fois d'une baisse des prestations pour sinistres et d'un bon résultat financier.

Le ratio combiné s'est dans ce contexte amélioré de 2,6 points de pourcentage à 90,6%

La performance comble les attentes formulées par les analystes du consensus AWP, voire les dépasse allègrement s'agissant du résultat net.

Faisant l'impasse sur ses précédentes estimations de performance pour l'exercice en cours, la direction rappelle tabler sur une finalisation de son rapprochement avec Helvetia avant la fin de l'année et prévient qu'elle fera l'impasse sur la publication de ses résultats sur neuf mois.

/ATS