Bank of America aidé par la hausse des taux d'intérêts début 2023

Bank of America a dévoilé mardi des résultats supérieurs aux prévisions, l'établissement bénéficiant, comme les autres grandes banques du pays, de la hausse des taux d'intérêt.

La deuxième plus grande banque des Etats-Unis par la taille des actifs a vu son chiffre d'affaires grimper de 13% à 26,3 milliards de dollars (23,6 milliards de francs) au premier trimestre, selon un communiqué.

Il a été dopé par une hausse de 25% des revenus nets d'intérêts, soit la différence entre les intérêts que l'établissement gagne sur les prêts consentis à ses clients et les intérêts qu'elle verse aux épargnants et autres créanciers.

Son bénéfice net a augmenté dans la foulée de 16% à 7,7 milliards de dollars.

Ces résultats étaient bien accueillis à Wall Street où l'action grimpait de 2% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la séance officielle.

Les trois autres plus grandes banques américaines, JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo, ont aussi dévoilé vendredi des chiffres dépassant les prévisions, semblant ainsi n'avoir été que marginalement touchées par les remous qui ont secoué le monde de la finance en mars avec les deuxième et troisième plus grosses faillites bancaires de l'histoire des Etats-Unis.

Elles ont notamment bénéficié de l'arrivée de clients venant d'établissements plus petits et préférant placer leur argent dans des banques considérées comme trop grosses pour faire faillite.

Chez Bank of America, le montant total des dépôts a légèrement reculé sur la période, de 1% par rapport à fin 2022, de 8% par rapport à la même période en 2022.

L'établissement a mis un peu d'argent de côté pour faire face aux éventuels impayés de ses clients - 124 millions de dollars, notamment en raison de montants plus élevés sur les cartes de crédit.

