Baptiest Coopmans succède à Severina Pascu à la tête d'UPC Suisse

Changement à la tête d'UPC Suisse. Baptiest Coopmans prendra dès le 1er février la direction du numéro un suisse des réseaux câblés. Agé de 54 ans, il succède à Severina Pascu, laquelle a été nommée cheffe des finances de Virgin Media, autre filiale de Liberty Global.

'Leader chevronné disposant d'une vaste expérience en matière de simplification, d'augmentation de l'efficacité et de stimulation de la croissance', Baptiest Coopmans a rejoint le géant américain Liberty Global en 2013 en tant que directeur général d'UPC Pays-Bas, précise mercredi UPC Suisse.

Après avoir mis en oeuvre la fusion de la filiale néerlandaise du géant américain des réseaux câblés avec Ziggo, il a supervisé la technologie, le réseau et les opérations de Liberty Global en Europe. A l'image de Mme Pascu, M. Coopmans assumera également la responsabilité des opérations de Liberty Global en Pologne et en Slovaquie.

Agée de 46 ans, Severina Pascu a dirigé UPC Suisse durant près d'un an et demi, lançant un plan croissance 'couronnée de succès', lequel s'est matérialisé dans les meilleurs résultats réalisés par l'entreprise depuis deux ans, écrit l'exploitant de réseaux câblés établi à Zurich et dont la reprise par Sunrise a échoué l'an dernier.

Severina Pascu va pour sa part relever de nouveaux défis au sein de Virgin Media, plus grande filiale de Liberty Global. Elle y mettra à profit sa grande expérience des marchés difficiles et très compétitifs afin d'aider à la transformation de l'entreprise américaine de télécommunications, ajoute UPC Suisse.

Outre la responsabilité des finances de la principale filiale de Liberty Global, Mme Pascu assumera également la suppléance du directeur général de Virgin Media, Lutz Schüler.

