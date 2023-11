Barry Callebaut a accru ses ventes, malgré des volumes moindres

Le chocolatier industriel Barry Callebaut a amélioré ses ventes et son bénéfice au cours de son exercice décalé 2022/23 (clos fin août). Les actionnaires auront droit à un dividende très légèrement revu à la hausse.

Le chiffre d'affaires a frôlé les 8,5 milliards de francs, en hausse de 4,7%, et de presque 10% en monnaies locales, selon un communiqué publié mercredi. Les volumes ont en revanche décru de 1,1% à 2,28 millions de tonnes, en raison des conséquences de la présence de salmonelles dans l'usine belge de Wieze, de l'affaiblissement de la demande et de la hausse des prix des matériaux.

Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est amélioré de 5,6% à 659,4 millions, tandis que le bénéfice a crû à 443,1 millions, soit un gain de 3,4% ou de presque 10% en monnaies locales.

Le fabricant de produits cacaotés propose un dividende de 29,00 francs par action, soit un taux de distribution de 36%. C'est un franc de plus que pour l'exercice précédent.

Ces chiffres sont dans l'ensemble très légèrement au-dessus du consensus AWP, à l'exception du dividende, attendu au-delà de 30 francs.

Pour l'exercice 2023/2024, Barry Callebaut prévoit une stabilité du volume des ventes et de l'Ebit sur une base récurrente, soit en monnaies locales et hors coûts exceptionnels de la stratégie BC Next Level. Pour le suivant (2024/2025), le groupe s'attend à une croissance modeste des recettes et du résultat d'exploitation.

/ATS