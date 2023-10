Batteries solides: collaboration entre le groupe Bolloré et Foxconn

Le groupe français Bolloré, via sa filiale Blue Solutions, et le géant taïwanais Foxconn ont annoncé mardi une collaboration dans le développement de batteries solides pour deux-roues visant, notamment, le marché indonésien.

Les deux sociétés ont 'signé un protocole d'accord' pour 'développer conjointement un écosystème de batteries tout-solide', selon un communiqué commun.

'Les partenaires entendent apporter leurs expertises, leurs technologies et leurs ressources respectives dans le développement et la production de batteries pour des véhicules deux-roues' pour cibler dans 'un premier temps le marché indonésien', détaillent les entreprises.

Au delà des deux-roues, 'des variantes de ces systèmes batteries pourront aussi être adaptées à d'autres véhicules électriques', précisent Blue Solutions et Foxconn.

Présentées comme plus performantes, moins polluantes et plus sûres que le lithium-ion, les batteries 'solides' pour voitures électriques attirent des milliards d'euros d'investissements.

L'entreprise taïwanaise ProLogium compte notamment investir 5,2 milliards d'euros (environ 5 milliards de francs) d'ici à 2030 pour développer son usine de batteries à électrolyte solide à Dunkerque, visant un début de production fin 2026.

Blue Solutions est aujourd'hui la seule entreprise à commercialiser des batteries solides dans le monde. Le groupe Bolloré 'a déjà investi 3 mililards d'euros dans Blue Solutions et ses activités, ce qui a permis de distribuer plus d'un million de cellules sur le marché', selon le communiqué.

/ATS