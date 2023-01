Bella est le nom de vache le plus populaire en Suisse - et de loin. Selon une nouvelle statistique de la banque de données du trafic des animaux Identitas, 4422 ruminants répondent à ce nom.

La statistique a été publiée vendredi par le Service d'information agricole alémanique LID. La deuxième place du classement est occupée par Fiona, avec 3327 vaches nommées ainsi. Bianca arrive en troisième position (3120 vaches).

Des différences régionales apparaissent toutefois. Alors que Bella est numéro un en Suisse alémanique et en Suisse romande, elle est devancée par Luna en Suisse italienne. Outre-Sarine, Sina se hisse également sur le podium, derrière Bella et Fiona. En Suisse romande, les prénoms Tulipe et Etoile sont également appréciés et occupent respectivement les deuxième et troisième places.

/ATS