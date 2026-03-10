Bénéfice net record pour Lego en 2025, année « fantastique »

Le numéro un mondial du jouet, le danois Lego, a annoncé mardi des ventes et des bénéfices ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Le numéro un mondial du jouet, le danois Lego, a annoncé mardi des ventes et des bénéfices records pour son exercice 2025, une année 'fantastique' selon son patron, malgré un environnement instable.

Le groupe a dégagé l'an passé un bénéfice net en hausse de 21%, à 16,71 milliards de couronnes (2,22 milliards d'euros), le plus important jamais enregistré. Son chiffre d'affaires a bondi de 12% à 83,53 milliards de couronnes (11,18 milliards d'euros).

'Je ne dirais pas que la volatilité et tout ce qui se passe (dans le monde, ndlr) n'a aucun impact sur nous, mais je pense que nous avons une dynamique telle que nous gagnons des parts de marché d'une manière qui nous permet de croître malgré tout', a dit le directeur général de Lego, Niels Christiansen, dans un entretien à l'AFP.

/ATS
 

