Bénéfices exceptionnels des cantons l'an dernier

Des recettes fiscales bien plus importantes qu'escompté et la manne de la BNS ont permis aux cantons de réaliser de jolis bénéfices en 2022. Ni la guerre en Ukraine ni l'inflation n'ont pu ternir le bilan.

Tous les cantons parmi les 23 ayant publié leurs comptes à ce jour ont réalisé un résultat bien meilleur que prévu. La 'palme' de la plus grande différence entre le budget et le résultat revient à Zurich, dont l'argentier s'est 'trompé' à hauteur de plus d'un milliard de francs: le canton a engrangé un bénéfice de 543 millions, alors que le budget anticipait une perte de 523 millions.

Genève a aussi largement sous-estimé ses recettes, réalisant un gain de 727 millions de francs, alors qu'il prévoyait de perdre 93 millions.

En Valais, le bénéfice a été quatre fois plus important que prévu, à 56,3 millions. Le Jura a reçu une 'bouffée d'air', avec des comptes excédentaires à hauteur de 320'000 francs. Tous les cantons ont fini dans le noir, pour un bénéfice cumulé de plus de 3,5 milliards.

/ATS