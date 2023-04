Berlin atténue son projet de légalisation du cannabis

L'Allemagne a remanié son plan de légalisation du cannabis à usage récréatif face aux réserves de l'Union européenne. Elle a renoncé à court terme à la vente de cette plante psychoactive dans des magasins spécialisés.

Berlin avait présenté en octobre une feuille de route visant à introduire une législation sur le cannabis parmi les plus libérales d'Europe. Le gouvernement allemand a publié mercredi une nouvelle version édulcorée de cette réforme qui autorisera les majeurs à posséder de petites quantités de cannabis.

'Les objectifs initiaux n'ont pas changé (...): plus de sécurité dans la consommation, enrayer le marché noir, meilleure protection des jeunes', a énuméré le ministre de la Santé social-démocrate Karl Lauterbach lors d'une conférence de presse.

'Clubs cannabis'

Le premier volet du plan autorise la création d'associations à but non lucratif dont les membres adultes, limités à 500, pourront cultiver la plante pour leur seule consommation, sous surveillance des pouvoirs publics. La création de ces 'clubs cannabis' doit faire l'objet d'un projet de loi dès avril, qui devra être adopté par les députés.

Les particuliers seront autorisés à posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis pour leur usage personnel, et pourront cultiver trois pieds de la plante par adulte.

'La consommation pourrait ainsi être légalisée dès cette année', a souligné le ministre de l'Agriculture Cem Özdemir (Verts) durant la même conférence de presse. Elle restera toujours catégoriquement interdite pour les mineurs.

Tests de magasins spécialisés

Le deuxième volet consistera à tester, dans certaines régions devant encore être choisies et pendant cinq ans, la production et le commerce dans des magasins spécialisés dans le cadre de licences accordées par l'Etat. Une telle vente au détail dans l'ensemble de l'Allemagne, envisagée dans la première mouture du plan, n'était pas possible dans le cadre du droit européen, selon Berlin.

Cela 'permettra d'examiner scientifiquement les effets d'une chaîne d'approvisionnement commerciale sur la protection de la jeunesse et de la santé et sur le marché noir', selon les propositions.

L'expérience, si elle est concluante, aura valeur de modèle au niveau européen et pourrait mener à une modification de la loi, a expliqué M. Lauterbach, ajoutant avoir eu des discussions encourageantes avec certains pays, sans vouloir les nommer.

L'objectif de la réforme est de remplacer une politique répressive qui a 'échoué', et à limiter la consommation. La légalisation du cannabis est l'un des projets phare de la coalition du social-démocrate d'Olaf Scholz avec les Verts et les Libéraux.

