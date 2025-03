Bernard Arnaut pourrait rester plus longtemps à la tête de LVMH

Le numéro un mondial du luxe LVMH va proposer de repousser l'âge limite du président du conseil d'administration et directeur général de 80 ans à 85 ans, permettant à Bernard Arnault, âgé de 76 ans, de rester plus longtemps à la tête du groupe français.

Lors de l'assemblée générale du 17 avril, les actionnaires devront se prononcer sur cette modification des statuts 'afin d'harmoniser les limites d'âge du président du conseil d'administration et du directeur général pour les porter à quatre-vingt-cinq ans', selon le bulletin des annonces légales obligatoires.

Le seuil de directeur général avait déjà été relevé à 80 ans en 2022.

Bernard Arnault n'a pas nommé de successeur. Ses cinq enfants travaillent tous pour le groupe et quatre d'entre eux sont au conseil d'administration.

Delphine Arnault, 49 ans, aînée de la fratrie, est présidente et directrice générale de Dior et membre du comité exécutif de LVMH.

Antoine Arnault, 47 ans, est président du chausseur Berluti et de la marque de vêtements de luxe en laine et cachemire Loro Piana et chargé de l'image et de la politique environnementale de LVMH. Il est également directeur général et vice-président du conseil d'administration de la holding Christian Dior SE qui contrôle LVMH.

Alexandre Arnault, 33 ans, est directeur général délégué de Moët Hennessy, qui rassemble les marques de champagne, de vins et de spiritueux du groupe.

Frédéric Arnault, 30 ans, a été nommé mercredi directeur général de Loro Piana. Il prendra ses fonctions le 10 juin. Il est actuellement président et directeur général de la division montres de LVMH.

Jean Arnault, 27 ans, est directeur du marketing et du développement des montres pour Louis Vuitton. Il est le seul à ne pas être au conseil d'administration. 'Il a le temps, il est jeune', avait déclaré son père en janvier 2024.

En juillet 2022, Bernard Arnault avait pérennisé le contrôle familial de luxe LVMH avec la réorganisation de la holding Agache en société en commandite.

La famille Arnault possède 49% du capital de LVMH et 64,81% des droits de votes.

En 2024, LVMH a réalisé un bénéfice net de 12,55 milliards d'euros (12 milliards de francs) et un chiffre d'affaires de 84,7 milliards d'euros.

/ATS