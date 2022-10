Bientôt la 46e Bourse suisse d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

La 46e édition de la Bourse suisse d'horlogerie au Musée international d'horlogerie (MIH) de La Chaux-de-Fonds se tiendra le 6 novembre. La manifestation constitue le rendez-vous annuel incontournable des amateurs d'horlogerie venant dénicher de très bonnes affaires.

Quelque 50 exposants présenteront et vendront montres, livres, horloges et fournitures horlogères pour l'occasion, ont indiqué mercredi les organisateurs. Les visiteurs pourront accourir le dimanche 6 novembre dès l'ouverture des portes du musée à 10h00, et jusqu'à 16h30, précise le communiqué.

Des visites guidées gratuites figurent au programme. L'événement est organisé depuis 1976 par le MIH avec le soutien de Chronométrophilia, l'Association suisse des amateurs d'horlogerie. L'exposition temporaire 'Eclat de verre' est par ailleurs prolongée jusqu'au 12 mars, alors qu'elle devait s'achever le 6 novembre.

/ATS