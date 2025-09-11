Blanchiment: loi « soft » confirmée pour les conseillers au National

La Suisse adapte sa loi sur le blanchiment d'argent pour les activités de conseil qui présentent ...
Blanchiment: loi « soft » confirmée pour les conseillers au National

Blanchiment: loi

Photo: KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

La Suisse adapte sa loi sur le blanchiment d'argent pour les activités de conseil qui présentent un risque élevé. Le Conseil national a accepté jeudi le projet de la Chambre des cantons, largement édulcoré par rapport à celui du Conseil fédéral.

Le Parlement a déjà accepté l'introduction d'un registre fédéral des ayants droit économiques pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent. Il a décidé de traiter séparément la question des avocats-conseil. Cette réforme doit répondre aux normes internationales du Groupe d'action financière (GAFI).

Le Conseil des Etats a largement modifié le projet du gouvernement. Seules les activités de conseil présentant un risque concret de blanchiment d'argent doivent être soumises aux dispositions de la loi sur le blanchiment d'argent. La gauche, le PVL et la ministre des finances Karin Keller-Sutter ont critiqué un dispositif trop faible.

Au vote sur l'ensemble, le National a adopté le projet par 116 voix contre 75.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Mobilière pénalisée à fin juin par les charges liées à Blatten

La Mobilière pénalisée à fin juin par les charges liées à Blatten

Économie    Actualisé le 11.09.2025 - 10:19

Garde d'enfants: conventions-programmes et aide fédérale maintenues

Garde d'enfants: conventions-programmes et aide fédérale maintenues

Économie    Actualisé le 11.09.2025 - 10:09

Viande de synthèse: une firme israélienne s'implante à Kemptthal ZH

Viande de synthèse: une firme israélienne s'implante à Kemptthal ZH

Économie    Actualisé le 11.09.2025 - 10:01

BLKB: lacunes dans la transaction Numarics et Radicant

BLKB: lacunes dans la transaction Numarics et Radicant

Économie    Actualisé le 11.09.2025 - 08:57

Articles les plus lus