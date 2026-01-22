Blue Origin va lancer son réseau Internet par satellites

La société aérospatiale Blue Origin va créer son propre réseau Internet grâce à une constellation ...
La société aérospatiale Blue Origin va créer son propre réseau Internet grâce à une constellation de satellites, selon un communiqué publié mercredi. Cette offre disponible à la fin 2027 vise à concurrencer celles de Starlink de SpaceX et de Leo d'Amazon.

Blue Origin prévoit de s'appuyer sur un maillage de 5408 satellites en orbites basses (jusqu'à 2000 km d'altitude) et moyenne (entre 2000 et 35'786 km) pour constituer son système baptisé TeraWave.

Tout comme SpaceX, Blue Origin dispose de son propre lanceur, la fusée New Shepard, dont les premiers vols remontent à 2015.

A la différence de Starlink et de Leo (anciennement Project Kuiper), dont les services sont ou seront accessibles au plus grand nombre, TeraWave vise uniquement les clients institutionnels, à savoir 'entreprises, centres de données et gouvernements qui ont besoin d'une connexion fiable pour des opérations cruciales', explique Blue Origin.

Débit plus important

L'entreprise dit ne viser qu'environ 100'000 clients une fois le service opérationnel, alors que ses concurrents s'adressent à des millions de personnes. Elle est orientée particulièrement vers les clients ayant des sites implantés 'en milieu rural reculé ou en zones périurbaines où l'installation de la fibre est coûteuse, infaisable techniquement ou lente à déployer'.

Blue Origin affirme pouvoir proposer, dans le monde entier, un débit de téléchargement de 144 gigaoctets par seconde contre seulement 310 mégaoctets pour Starlink et 400 prévus pour Leo, soit des centaines de fois plus que ces deux concurrents.

Starlink est disponible depuis 2019, tandis que Leo est actuellement en phase de test, avec un déploiement plus important prévu cette année.

La filiale de SpaceX, qui appartient au milliardaire Elon Musk, peut compter sur 7800 satellites déjà opérationnels, tandis que celle d'Amazon en a lancé plus de 150 et compte sur 3200 engins en orbite à terme.

SpaceX et Amazon ne sont pas les seuls opérateurs à proposer un service d'Internet par satellite. La société américaine ViaSat est présente sur ce marché depuis 2012, tandis que sa compatriote Hughesnet s'y est positionnée dès 1996 (DirecPC à l'époque).

/ATS
 

