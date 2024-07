Boeing désigne son nouveau patron et annonce une lourde perte

Le groupe aéronautique américain Boeing a annoncé mercredi la désignation de Kelly Ortberg pour être son nouveau patron, dès le 8 août, en remplacement de Dave Calhoun qui avait annoncé au printemps son départ avant la fin de l'année.

'Le conseil d'administration a mené un processus de recherche vaste et approfondi ces derniers mois pour sélectionner le nouveau patron de Boeing et Kelly dispose des compétences et de l'expérience adéquates pour diriger Boeing dans son prochain chapitre', a commenté Steven Mollenkopf, président du conseil, dans un message adressé aux employés du groupe ainsi que dans le communiqué annonçant ce choix.

Robert K. 'Kelly' Ortberg, de son nom complet, a travaillé pendant trente-cinq ans dans le domaine de l'aéronautique après avoir commencé sa carrière en 1983 comme ingénieur chez Texas Instruments.

Il a ensuite rejoint Rockwell Collins qui, après de multiples fusions et acquisitions, s'appelle désormais Collins Aerospace et est une filiale de l'entreprise américaine d'aéronautique et de défense RTX (ex-Raytheon).

Aujourd'hui âgé de 64 ans, il avait pris sa retraite de RTX en 2021.

'Je suis extrêmement honoré et reconnaissant d'intégrer ce groupe emblématique', a commenté M. Ortberg, cité dans le communiqué.

Lourde perte nette

Membre du conseil d'administration depuis 2009 et nommé directeur général début 2020 pour rétablir la situation après les crashes de 2018 et 2019, qui ont fait 346 morts, M. Calhoun a été emporté par la crise que traverse Boeing depuis de longs mois avec des problèmes de production et de contrôle qualité.

Son départ à la retraite a été annoncé le 25 mars, dans le cadre d'une réorganisation à la tête du groupe.

Dans un communiqué distinct, l'avionneur a publié des résultats pour le deuxième trimestre bien inférieurs aux prévisions des analystes, avec une perte nette de 1,44 milliard de dollars (1,3 milliard de francs) due à des livraisons moindres dans sa branche aviation commerciale et à des pertes sur des contrats dans sa branche défense.

Le consensus des analystes de Factset attendait une perte nette de 913 millions de dollars (perte nette de 149 millions un an plus tôt) et, rapporté par action et hors éléments exceptionnels, il avait tablé sur une perte de 1,90 dollar mais elle ressort à 2,90 dollars.

Le chiffre d'affaires a atteint 16,86 milliards entre avril et juin, soit 15% de moins que sur la même période de l'année précédente.

/ATS