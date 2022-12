Bolloré finalise la cession de ses ports en Afrique à MSC

Le groupe français Bolloré a annoncé mercredi la finalisation de la vente de ses activités logistiques en Afrique à l'armateur italo-suisse MSC, une opération réalisée avec plusieurs mois d'avance sur le calendrier initial.

'Le prix de cession des actions s'établit à 5,1 milliards d'euros (5,02 milliards de francs) auquel s'ajoutent 600 millions d'euros de remboursement de comptes courants', a indiqué le groupe dans un communiqué.

Bolloré Africa Logistics possède des infrastructures dans de nombreux pays africains, parmi lesquelles un réseau de seize concessions portuaires, des entrepôts et des hubs routiers et ferroviaires.

En 2021, cette branche emblématique du groupe Bolloré et plus rentable que la logistique internationale a vu ses revenus bondir de 8% à 2,2 milliards d'euros. Mais, confronté à des investissements de plus en plus coûteux et à la concurrence grandissante des opérateurs chinois, le groupe de Vincent Bolloré souhaitait la vendre.

Bien avant les médias, la logistique et l'Afrique ont fait la fortune de l'homme d'affaires breton qui a pris en 1986 le contrôle de la SCAC (Société commerciale d'affrètement et de combustible) au moment de sa privatisation.

Bolloré Africa Logistics était de plus au coeur de scandales de corruptions au Togo et en Guinée pour lesquels le groupe avait accepté en 2021 de payer une amende de 12 millions d'euros à la justice française et d'être suivi par l'Agence française anticorruption.

Le groupe actionnaire de Vivendi 'conservera une présence importante en Afrique, notamment à travers Canal+, et poursuivra également ses développements sur ce continent dans de nombreux secteurs comme la communication, le divertissement, les télécoms et l'édition', selon son communiqué.

Basé à Genève, l'acheteur MSC appartient à la famille italienne Aponte et revendique une flotte de 560 navires et plus de 100'000 employés, avec la gestion de terminaux à Singapour, Long Beach (Californie) ou Rotterdam.

/ATS