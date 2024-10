Bourse Zurich: le SMI toujours en perte de vitesse

La Bourse suisse n'a pas cessé de reculer mardi pour s'enliser sous les 12'000 points en fin de matinée. Le luxe a tiré l'indice phare vers le bas, aidé par la déception en Chine et l'inquiétude au Moyen-Orient.

Comme attendu par l'analyste John Plassard, les indices européens ont faibli dans le sillage de la clôture de Wall Street hier soir. Dans sa note matinale quotidienne, l'expert de Mirabaud parlait d'investisseurs restés 'sous le choc de la publication des chiffres de l'emploi américain vendredi qui laissent entendre que la Fed pourrait ralentir son rythme de baisse de taux.'

'Les investisseurs sont quelque peu refroidis ce matin par le fait que Pékin n'ait pas annoncé un nouveau 'stimulus géant' à l'ouverture des marchés chinois', ajoutait-il. Un avis partagé par Ipek Ozkardeskaya de chez Swissquote. 'On craint de plus en plus que la répercussion positive des mesures de relance soit de courte durée et ne suffise pas à inverser l'effondrement de l'immobilier, la déflation et d'autres problèmes structurels.'

Parmi les autres informations macroéconomiques du jour, la production industrielle allemande a davantage rebondi qu'attendu en août, en raison de la volatilité du secteur automobile, sans qu'une reprise durable du secteur manufacturier ne soit en vue, selon les chiffres publiés mardi par l'Office Destatis.

Vers 11h10 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI perdait 0,42% à 11'958,72 points. Le SLI baissait de 0,53% à 1958,83 francs. Le SPI suivait la tendance négative en reculant de 0,48% à 15'965,05 francs.

Les valeurs vedettes étaient davantage parées de rouge que de vert. En tête, le géant des arômes et parfums Givaudan (+0,93%) publiera jeudi son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Roche (+0,4%) suivait de près avec ABB (+0,2%) qui a conclu un partenariat stratégique avec Zumtobel dans le domaine des Smart Buildings.

Les deux acteurs du secteur du luxe ont particulièrement souffert, le gouvernement chinois ayant renoncé à annoncer de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Le genevois Richemont (-3,5%) reculait fortement après avoir fait part lundi de la vente de sa plateforme d'articles de luxe YNAP. Swatch Group (-5,5%) en faisait de même.

UBS était aussi à la peine (-1,4%).

Holcim (+0,1%) est repassé dans le vert après avoir dévoilé mardi l'acquisition de OX Engineered Products, un fournisseur américain de systèmes d'isolation pour les bâtiments.

Sur le marché élargi, Julius Baer (-0,4%) ne s'en sortait pas mieux. DKSH (-0,9%) a signé un partenariat avec R-Biomeds.

L'équipementier de pompes à vide VAT (-0,9%) a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires au troisième trimestre inférieur au bas de la fourchette prévue de 235 à 255 millions de francs.

DocMorris (+6,5%) semblait être porté par les spéculations sur l'intérêt de Redcare.

