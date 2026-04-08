Bourse suisse: le SMI rebondit

La Bourse suisse a démarré dans le vert mercredi, le SMI bondissant de plus de 3% dans les ...
Bourse suisse: le SMI rebondit

Bourse suisse: le SMI rebondit

Photo: Alerte Info

La Bourse suisse a démarré dans le vert mercredi, le SMI bondissant de plus de 3% dans les premiers échangesmer après l'amorce d'une détente au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran.

/ATS
 

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