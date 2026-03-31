Brésil: tyrolienne sur le Pain de Sucre interdite par la justice

La justice brésilienne a interdit mardi la construction d'une tyrolienne sur l'emblématique mont du Pain de Sucre à Rio de Janeiro. Le projet fait l'objet d'une forte opposition des riverains et de militants écologistes.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette colline haute de 396 mètres accueille chaque année plus de 1,6 million de visiteurs grâce à un téléphérique. Des travaux pour construire une tyrolienne sur ce symbole du Brésil avaient commencé en septembre 2022, avec des forages dans la roche.

L'affaire a ensuite été portée devant les tribunaux en 2023. Dans sa décision, consultée par l'AFP, le juge a déclaré nuls tous les actes administratifs de l'institut du patrimoine historique et artistique du Brésil (IPHAN) visant à installer la tyrolienne.

Jusqu'à 100 km/h

L'institut et l'entreprise porteuse du projet devront verser 30 millions de réaux (près de 5 millions d'euros) au titre du 'préjudice moral collectif', a déclaré le juge, soulignant la 'valeur inestimable du Pain de Sucre non seulement pour les Brésiliens, mais aussi pour la population mondiale'.

Le projet prévoyait que les visiteurs descendent par quatre lignes de tyrolienne, pouvant atteindre 100 km/h, reliant la célèbre colline à sa voisine Urca.

Le juge a ordonné à l'entreprise de présenter, dans un délai de deux mois, un plan de récupération de la zone déjà abimée.

'C'est une grande victoire', a salué auprès de l'AFP Gricel Osorio Hor-Meyll, militante du Grupo Açao Ecológica. En plus des perforations, riverains et militants dénonçaient les éventuels effets de la construction sur la flore et la faune locales.

/ATS