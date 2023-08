Bridgestone porté au 2T par la vigueur retrouvée du marché japonais

Le géant japonais du pneu Bridgestone a publié mercredi des résultats trimestriels de bonne facture. La performance a notamment été soutenue par le vif rebond du marché automobile japonais, mais le groupe n'a pas relevé ses prévisions annuelles pour autant.

Le bénéfice net du deuxième trimestre a atteint 92,1 milliards de yens (560 millions de francs), un résultat plus que doublé sur un an. Et les ventes sur la période ont totalisé 1058,2 milliards de yens (+6,3%). Le chiffre d'affaires trimestriel a surtout progressé au Japon (+15,7% sur un an), grâce à la bonne reprise du marché automobile local.

La croissance de ses ventes a été plus faible dans le reste du monde. L'impact sur ses résultats de la flambée des coûts des matières premières l'an dernier continue de s'estomper, tandis que Bridgestone continue de profiter de la faiblesse du yen. Son bénéfice opérationnel ajusté a augmenté de quelque 15% sur un an mais s'avère inférieur aux attentes des analystes.

Le groupe table toujours sur un bénéfice net de 335 milliards de yens (+11,6% sur un an), pour un bénéfice opérationnel de 510 milliards de yens (+5,7%) et un chiffre d'affaires de 4.150 milliards de yens (+1%).

/ATS