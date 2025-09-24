Broadwood Partners s'oppose au rachat par Alcon de Staar Surgical

Broadwood Partners a invité les actionnaires de Staar Surgical à voter contre le projet d'acquisition par Alcon. La société d'investissement américaine juge le calendrier de l'opération inadéquat, le processus de vente biaisé et dénonce des conflits d'intérêts.

Broadwood Partners détient 27,5% du capital de Staar Surgical, ce qui en fait l'actionnaire de référence, peut-on lire mercredi sur le site d'actualité Business Wire. Dans une lettre détaillée, la société d'investissement basée aux Etats-Unis critique notamment la brièveté des négociations avec Alcon. Selon elle, un processus de vente mieux mené aurait pu permettre d'obtenir des offres plus élevées ou d'envisager des alternatives stratégiques plus avantageuses.

Début août, Alcon, entreprise genevoise spécialisée dans les dispositifs ophtalmiques, avait indiqué que les conseils d'administration des deux sociétés avaient donné leur accord à son offre de 28 dollars par action Staar, valorisant ainsi l'entreprise californienne à 1,5 milliard de dollars.

