Bühler a étoffé ses revenus et amélioré sa rentabilité en 2022

Le groupe industriel Bühler est parvenu l'année dernière à augmenter considérablement son volume d'affaires, tout en soignant sa rentabilité malgré un contexte volatil, marqué notamment par les effets de la guerre en Ukraine et les difficultés d'approvisionnement.

En 2022, la holding saint-galloise a vu ses recettes atteindre les 3 milliards de francs, en hausse de 10,3% par rapport à l'exercice précédent. La croissance a été portée essentiellement par les deux plus petites divisions Advanced Materials (+31,8%) et Consumer Foods (+13,6%), alors que Grains & Food, qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe, n'a progressé que de 2,6% à 1,7 milliard de francs.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de plus d'un tiers (+36,0%) à 199 millions, pour une marge afférente de 6,7%, en hausse de 130 points de base (pb), précise l'industriel d'Uzwil mardi dans un communiqué. Le bénéfice net a progressé quasiment dans les mêmes proportions à 154 millions. Bühler a ainsi renoué 'en grande partie' avec son niveau d'avant la pandémie de Covid-19.

Au bouclement de l'exercice, l'entreprise affichait un ratio de fonds propres de 49,8%, en hausse de 2,6 points par rapport à fin 2022. Une étape importante a été le remboursement en décembre de la première tranche de 180 millions de francs d'un emprunt obligataire de 420 millions contracté en 2017. La deuxième tranche parviendra à échéance en 2026.

Pour 2023, la direction de Bühler s'attend à un nouvel exercice difficile, mais s'estime en mesure de maintenir une évolution positive à la faveur d'une situation financière solide et d'un carnet de commandes s'élevant à plus de 2 milliards de francs, alors que les entrées d'ordres ont crû de 8,7% à 3,3 milliards.

