Bullet (VD) favorable aux éoliennes de la Grandsonnaz

La population de Bullet a donné son feu vert au parc éolien de la Grandsonnaz sur les crêtes du Jura vaudois. A l'issue d'un vote serré, elle a dit 'oui' dimanche à 51,3% à ce projet qui prévoit le montage de quinze mâts, dont cinq sur le territoire de la commune.

Dans le petit village du Balcon du Jura, ils ont été 196 à soutenir la construction de ces éoliennes, 174 à la refuser. Le taux de participation s'est élevé à 73,4%.

Le parc de la Grandsonnaz est planifié à Bullet, mais aussi à Fiez, Fontaines-sur-Grandson et Mauborget. Les quatre législatifs avaient donné leur aval en 2022, mais seul celui de Bullet avait décidé de soumettre la décision finale à la population, d'où la votation de dimanche.

Le vote positif des Bullatons permet au parc de la Grandsonnaz, dont la construction est envisagée en 2026, de franchir une nouvelle étape. Il reste toutefois encore menacé par un recours, déposé cet été par quatre ONG qui dénoncent les répercussions sur la biodiversité. Ce recours se trouve entre les mains de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Alimenter 24'000 ménages

Initié en 2007, le parc de la Grandsonnaz est porté par la société ennova, un bureau d'ingénieurs spécialisé dans l'éolien et filiale des Services industriels de Genève (SIG). Avec ses quinze éoliennes, qui atteindront 150 m de haut au sommet des pales, le parc doit produire entre 85 à 95 GWh par année.

De quoi assurer l'approvisionnement électrique de 24'000 ménages vaudois. Sa production électrique représentera par ailleurs 15% de l'objectif éolien du Plan climat cantonal.

Le vote de dimanche est jugé 'réjouissant' par les SIG. 'Il montre que la population est prête à s'engager en faveur des énergies renouvelables sur son territoire', relèvent-ils dans un communiqué.

Au sujet du recours au Tribunal cantonal, les SIG rapellent qu'il n'émane pas d'habitants de Bullet. 'Confiante dans l'issue de la procédure, ennova se réjouit de poursuivre le projet en étroite collaboration avec les autorités communales', poursuit le communiqué.

Pour l'instant, Vaud n'abrite qu'un seul parc éolien, celui de Sainte-Croix, inauguré l'an dernier et composé de six éoliennes. Outre celui de la Grandsonnaz, de nombreux autres projets se trouvent en cours de procédure dans le canton, où se trouve le plus grand potentiel éolien du pays.

