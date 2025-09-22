CMA CGM acquiert un opérateur de fret ferroviaire britannique

Le géant français du transport maritime et de la logistique CMA CGM a annoncé lundi acquérir le premier opérateur de fret ferroviaire britannique, Freightliner UK Intermodal Logistics, sans dévoiler le montant de la transaction.

Avec cette acquisition qui sera finalisée début 2026, l'armateur devient 'un acteur-clé de la logistique ferroviaire au Royaume-Uni' et se renforce dans le transport intermodal, indique-t-il dans un communiqué.

Freightliner UK Intermodal Logistics fait partie du groupe britannique Freightliner, qui a aussi des activités aux Pays-Bas et en Pologne (fret ferroviaire), ainsi qu'en Allemagne (trains de marchandises et de voyageurs). Ces dernières ne sont pas concernées par la transaction.

'Le chiffre d'affaires de l'activité de Freightliner sur le périmètre acquis par CMA CGM est d'environ 300 millions de livres' (344 millions d'euros), a indiqué le groupe à l'AFP.

Freightliner UK Intermodal Logistics a transporté 770.000 conteneurs en 2024 au Royaume-Uni, ont également précisé les deux entreprises lors d'un point téléphonique avec des journalistes.

Le groupe CMA CGM, troisième transporteur maritime mondial, est basé à Marseille et détient une flotte de plus de 650 navires.

'L'acquisition de Freightliner, un opérateur majeur du fret ferroviaire, renforce notre présence intermodale au Royaume-Uni, un marché stratégique pour CMA CGM. Elle nous permet de connecter mer, rail et route plus efficacement', a expliqué le PDG du groupe, Rodolphe Saadé, cité dans le communiqué.

'C'est également une étape concrète vers le développement des transports à faible émission de CO2 pour le commerce mondial', selon M. Saadé.

L'armateur, qui est aussi le cinquième acteur mondial de la logistique, compte développer cette activité afin de contrebalancer les aléas du transport maritime.

CMA CGM a en effet souffert cette année des incertitudes commerciales sur les droits de douane et d'un contexte géopolitique qui perturbe la circulation, notamment en mer Rouge.

Au deuxième trimestre, son bénéfice net a décru de 21%, à 521 millions de dollars (442 millions d'euros), pour un chiffre d'affaires stable à 13,17 milliards de dollars (11 milliards d'euros).

Le groupe marseillais exploite 60 terminaux portuaires dans 30 pays, sur les cinq continents, seul ou en société conjointe.

CMA CGM dispose aussi d'une branche médias et possède BFMTV, RMC, Chérie 25, Brut, les journaux La Tribune, La Provence et Corse Matin.

/ATS