CMA CGM veut racheter l'opérateur portuaire brésilien Santos Brasil

Le groupe français de transport maritime CMA CGM s'est offert près de la moitié de l'opérateur d'infrastructures portuaires brésilien Santos Brasil, dont il compte avaler l'intégralité 'dans les prochains mois'.

Santos Brasil est valorisé à 11 milliards de réais brésiliens (1,7milliard de francs) en Bourse.

Le groupe de Rodolphe Saadé a annoncé dans un communiqué la 'signature d'un accord définitif et irrévocable' pour acheter dans l'immédiat 48% de Santos Brasil, 'principal opérateur d'infrastructures portuaires au Brésil et propriétaire du plus grand terminal à conteneurs d'Amérique du Sud', avant de lancer une offre publique d'achat sur le capital restant.

Le montant de la transaction n'est pas précisé.

Santos Brasil a réalisé, 'au cours des douze mois précédant le 30 juin 2024', un chiffre d'affaires de 2,55 milliards de réais (quelque 420 millions d'euros au cours actuel) pour un bénéfice d'exploitation de 1,28 milliard de réais (à peu près 210 millions d'euros).

Santos Brasil exploite cinq terminaux portuaires brésiliens, dont trois terminaux à conteneurs, un pour véhicules et un terminal pour vrac liquide.

Principal actif de l'entreprise, le port de Santos 'traite 40% des volumes (de conteneurs) brésiliens', note Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, cité dans un communiqué.

'Cet investissement de premier plan reflète notre volonté de renforcer notre partenariat avec le Brésil', précise le milliardaire franco-libanais.

'CMA CGM s'engage à poursuivre le développement des terminaux de Santos Brasil, en augmentant la capacité et la qualité de service', précise le groupe acquéreur dans son communiqué.

Pour les 48% rachetés à des fonds gérés par le gestionnaire d'actifs Opportunity, la finalisation de la transaction 'devrait intervenir au premier trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires des autorités brésiliennes compétentes'.

'À l'issue de cette première étape, CMA CGM lancera une offre publique d'achat, aux mêmes conditions, sur le capital restant', précise le groupe, dont le siège est à Marseille et qui s'est illustré cet été en tant que partenaire logistique des Jeux olympiques de Paris 2024.

