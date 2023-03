CS satisfait aux exigences de capitalisation

La Banque nationale suisse (BNS) et le régulateur financier Finma ont estimé mercredi que Credit Suisse satisfait aux exigences en matière de capitalisation et de liquidités. L'institut d'émission mettra 'en cas de besoin' des liquidités à disposition du groupe.

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) 'confirme que le Credit Suisse satisfait aux exigences particulières en matière de fonds propres et de liquidités applicables aux banques d'importance systémique', ont souligné la BNS et la Finma dans un communiqué commun.

La banque centrale helvétique mettra 'en cas de besoin suffisamment de liquidités à disposition de la banque active à l'échelle mondiale'. La Finma et la BNS suivent par ailleurs 'de très près les évolutions et sont aussi dans ce contexte en contact étroit avec le Département fédéral des finances afin d'assurer la stabilité financière'.

Le gendarme des marchés financiers est quant à lui 'en contact très étroit avec la banque et dispose de toutes les informations pertinentes du point de vue du droit de la surveillance'.

'Aucun risque de contagion'

Revenant sur les turbulences sur les marchés financiers ce mercredi, qui ont affecté les titres bancaires au niveau mondial et Credit Suisse tout particulièrement, les deux institutions ont insisté 'qu'il n'existe aucun risque de contagion directe entre les problèmes auxquels sont confrontés certains établissements bancaires aux Etats-Unis et le marché financier suisse', faisant référence à la faillite des établissements américains SVB, Signature Bank et Silvergate Bank.

Le directeur général de l'entité helvétique de Credit Suisse, André Helfenstein, avait précédemment déclaré au média Blick TV que le numéro deux bancaire suisse 'est très bien capitalisé'. Le groupe bancaire zurichois affichait à la fin de l'année dernière un ratio de fonds propres durs (Tiers 1) de 14,1%, contre 12,6% fin septembre. Le ratio d'endettement (CET1) était lui à 5,4%, en hausse par rapport aux 4,1% de fin septembre.

Paris et Washington s'en mêlent

L'action Credit Suisse a lourdement chuté mercredi, dans un marché alimenté par les craintes pour le secteur bancaire. Le principal actionnaire du groupe bancaire zurichois, Saudi National Bank (SNB), a encore jeté de l'huile sur le feu en excluant tout nouveau soutien financier. A la clôture de la Bourse suisse, le titre s'est enfoncé de 24,2% à 1,697 franc, se rattrapant quelque peu après un nouveau plus bas historique à 1,55 franc.

Face aux turbulences sur les marchés financiers, la Première ministre française Elisabeth Borne a demandé aux autorités suisses de régler les problèmes de l'établissement de la Paradeplatz. 'Ce sujet est du ressort des autorités suisses. Il doit être réglé par elles', a-t-elle affirmé devant le Sénat.

Aux Etats-Unis, le département au Trésor a indiqué être en lien avec ses homologues des autres pays concernant la banque Credit Suisse, et surveiller la situation.

/ATS