Cabotage autorisé entre l'Italie et la Suisse

Les passagers de lignes de bus régionales publiques entre l'Italie et la Suisse pourront monter et descendre des deux côtés de la frontière. Le ministre des transports, Albert Rösti, a signé un accord bilatéral en ce sens. Celui-ci entrera en vigueur courant 2025.

Les liaisons régulières par bus entre la Lombardie et le canton du Tessin, entre Aoste et le Bas-Valais ou entre Chiavenna et l’Engadine en profiteront, a déclaré le ministre. Les passagers des deux côtés de la frontière pourront monter et descendre à tous les arrêts des bus régionaux. Le cabotage transfrontalier est donc autorisé au niveau régional.

Actuellement, un bus immatriculé en Italie reliant Martigny à Aoste ne pouvait pas prendre des passagers à Martigny et les laisser sortir en Suisse. Et vice versa. A l'avenir, un Car Postal reliant théoriquement Sion à Milan via Martigny pourra par exemple prendre des passagers à Martigny ou à Aoste et les amener jusqu'à la capitale lombarde.

Les offres seront plus attractives et plus simples. La qualité des transports régionaux sera améliorée, précise le Département fédéral des transports (DETEC).

Des accords comparables visant à faciliter les transports publics transfrontaliers existent déjà avec l’Allemagne, l’Autriche et la France. Ce nouvel accord ne vaut pas pour les lignes internationales privées comme proposées par Flixbus ou Eurolines par exemple, a précisé le DETEC à Keystone-ATS.

