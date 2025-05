Cadre d'un accord très solide avec la Chine, affirme Trump

'Nous avons le cadre d'un accord très, très solide avec la Chine', a affirmé le président américain Donald Trump sur à la télévision Fox News mardi soir. Les droits de douane prohibitifs que les deux pays s'étaient mutuellement imposés doivent être suspendus mercredi.

'Il est temps pour la Chine de s'ouvrir et cela fait partie de notre accord. Nous allons faire que la Chine s'ouvre. A mon avis, c'est la partie la plus intéressante', a ajouté sans donner de précisions, le président américain, en tournée au Moyen-Orient pour plusieurs jours et interrogé à bord de l'avion Air Force One.

/ATS