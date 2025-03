Calida: l'acquéreur de Lafuma réclame 39 millions de dommages

Calida se voit réclamer 39 millions d'euros (37,2 millions de francs) de dommages et intérêts par le repreneur de Lafuma Mobilier. Le groupe textile lucernois rejette les demandes de Peugeot Frères Industrie dans leur intégralité.

Les prétentions de Peugeot Frères Industrie sont jugées sans fondement, tant sur le fond que sur le montant réclamé, écrit Calida mardi dans un communiqué, ajoutant qu'il informera plus avant en temps voulu. Les motivations du plaignant ne sont pas connues.

Calida a finalisé l'été dernier la cession du spécialiste du mobilier d'extérieur Lafuma Mobilier à la société détenue à 100% par la holding familiale Établissements Peugeot Frères. L'opération, dont le montant n'a pas été divulgué, s'inscrivait dans le cadre d'une restructuration entamée un an plus tôt par Calida et visant à assainir son portefeuille de marques

En août, la firme lucernoise avait annoncé utiliser la majorité du produit de la cession de Lafuma Mobilier pour réduire son capital en lançant une offre publique de rachat puis en annulant les actions rachetées.

/ATS