Californie: record du monde pour une citrouille de plus d'une tonne

Une citrouille gigantesque de plus d'une tonne a battu en Californie le record de la plus grosse cucurbitacée au monde. Elle a permis à son cultivateur d'empocher un prix de 30'000 dollars.

Affichant 1247 kg sur la balance, l'énorme potiron a affolé les compteurs lundi au festival de la citrouille d'Half Moon Bay, près de San Francisco, selon un communiqué des organisateurs du concours. Vêtu d'un tee-shirt orange pour l'occasion, Travis Gienger a levé les bras en signe de triomphe au moment de la pesée, tandis que des amplis faisaient résonner 'We Are The Champions' du groupe Queen.

Le concours vieux de 50 ans voit s'affronter des cultivateurs de méga-courges venus de toute l'Amérique du Nord. Originaire du Minnesota, dans le nord des Etats-Unis, la citrouille de Travis Gienger a devancé sa concurrente la plus proche de plus de 110 kg.

Le précédent record du monde avait été établi en 2021 en Italie, avec 1226 kg. La courge triomphale sera exposée ce weekend au festival d'Art et de Citrouille de Half Moon Bay.

