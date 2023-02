Cantines scolaires et institutions: moins de viande au menu

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi une motion demandant une alimentation plus durable et réduite en produits carnés dans les institutions du canton. La droite s'y est notamment opposée, car elle ne voulait pas que la viande soit limitée.

La motion demande la mise en place d’un plan d’action, dans les institutions subventionnées par l’Etat ou qui travaillent en partenariat avec celui-ci (établissements de santé, cantines scolaires et universitaires, structures d’accueil, crèches, prisons, cliniques et hôpitaux privés, etc.). Le but 'est de réduire l’impact sur l’environnement et d’améliorer la santé de la population', a expliqué la Vert'libérale Magali Brêchet.

Le plan d’action doit contenir une répartition équitable entre l’apport en protéines animales et celui en protéines végétales, en privilégiant les produits laitiers, fromagers, œufs ainsi que les protéines d’origine végétale. La viande consommée dans les institutions cantonales devrait provenir, si possible, de l’élevage cantonal ou suisse.

'Dictature alimentaire'

La droite s'opposait au texte. 'Cette motion est sans intérêt' car elle reprend une motion populaire, acceptée en février 2021, et qui demandait déjà une réflexion sur une alimentation plus durable et diminuée en produits carnés, a expliqué le PLR Francis Krähenbühl.

Ce texte 'est proche de la dictature alimentaire', a déclaré l'UDC Quentin Geiser. Le parti n'a pas réussi à faire passer un amendement demandant que la viande consommée soit certes d'origine cantonale ou suisse mais pas qu'elle soit limitée.

A une voix près, le groupe VertPOP a réussi à faire passer un amendement demandant également une limitation de l’offre en produits hautement transformés et des quantités de sucre, de sel et de graisse dans les menus proposés.

/ATS