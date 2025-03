Capacité suffisante au dépôt de déchets nucléaires Zwilag

Le dépôt intermédiaire des déchets radioactifs (Zwilag) de Würenlingen (AG) est en service depuis 25 ans. Sa capacité de stockage devrait être suffisante, même si la durée d'exploitation des centrales nucléaires suisses devait être prolongée.

Actuellement, une halle protégée du dépôt abrite 85 conteneurs 'Castor', pesant plusieurs tonnes chacun et contenant du matériel usagé hautement radioactif en provenance des centrales nucléaires suisses. Cela correspond à 42,5% des capacités de stockage du Zwilag, a indiqué l'énergéticien argovien Axpo à Keystone-ATS.

Ces conteneurs dégagent de la chaleur et ne peuvent pas, pour cette raison, être stockés définitivement, même s'il existe un dépôt en profondeur. Tout le combustible usagé retiré de la centrale de Mühleberg (BE) se trouve depuis septembre 2023 à Würenligen.

Suffisamment de place

Une analyse menée par la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) montre que le dépôt a une capacité suffisante pour le stockage intermédiaire de l'ensemble des déchets, explique le groupe Axpo.

Selon lui, il est possible d'augmenter la surface de stockage des déchets hautement radioactifs en optimisant la zone de dépôt. Cela permettrait d'entreposer les déchets en respectant le calendrier, les normes de sécurité et de qualité, même si la durée de vie des centrales helvétique devait être prolongée.

La capacité de stockage des déchets faiblement ou moyennement radioactifs issus de la médecine, de la recherche ou de l'industrie est quant à elle utilisée à 22%.

Une partie de ces matériaux sont préalablement incinérés dans un four à plasma à une température pouvant atteindre les 20'000 degrés Celsius. Ce procédé permet de réduire leur volume. Les déchets sont ensuite scellés dans des fûts permettant leur stockage définitif.

Dédommagements jusqu'en 2074

Les exploitants du Zwilag sont les sociétés actionnaires des centrales nucléaires suisses. Les coûts d'exploitation se sont élevés en 2023 à 32,6 millions de francs. Au niveau du personnel, le centre employait 102 personnes à la fin 2024.

Le choix du site avait suscité de longues discussions dans la région. En novembre 1989, la population avait finalement validé le contrat passé entre la commune de Würenligen et Zwilag par 707 voix contre 662 et avec une participation de 71,6%.

Ce contrat précise par ailleurs que les exploitants du centre versent chaque année 1,8 million de francs à Würenligen et à quatre communes environnantes pour l'accueil du site, et ce jusqu'en 2074. Plus des deux tiers de ce montant (1,3 million) va à la commune hôte.

S'y ajoutent les impôts sur les dividendes et les dédommagements versés par les centrales de Beznau et Leibstadt, situées dans la région. Les installations nucléaires sont le principal employeur de la région.

