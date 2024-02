Capital One acquiert Discover pour 35,3 milliards de dollars

Le géant bancaire américain Capital One a annoncé lundi qu'il allait acquérir l'entreprise de services financiers Discover pour 35,3 milliards de dollars. Cette transaction va permettre de réunir deux des plus importantes sociétés de cartes de crédit des Etats-Unis.

L'acquisition de Discover aidera à 'construire un réseau de paiement pouvant rivaliser avec les plus grands réseaux et sociétés de paiement', a déclaré Richard Fairbank, le fondateur et directeur de Capital One, dans un communiqué.

Selon les termes de l'accord entre les deux sociétés, les actionnaires de Discover recevront 1,0192 action Capital One pour chaque action Discover, soit une prime de 26,6% par rapport au prix de clôture de l'action Discover du 16 février (110,49 dollars).

Une fois l'opération bouclée, à la fin 2024 ou au début 2025, les actionnaires de Capital One détiendront environ 60% et ceux de Discover environ 40% de la société issue de la fusion.

Quatrième réseau

Discover, dont les moyens de paiement sont acceptés par 70 millions de commerces dans plus de 200 pays, est le quatrième réseau mondial américain de cartes de crédit derrière les géants Visa, Mastercard et American Express.

La fusion constitue 'un point de départ essentiel dans la quête de Capital One pour construire une société de paiement mondiale', a estimé le groupe dans son communiqué.

L'acquisition par Capital One 'accélérera la croissance et maximisera la valeur pour nos actionnaires, leur permettant de participer à la formidable croissance de la société combinée', s'est félicité pour sa part le directeur de Discover Michael Rhodes.

/ATS