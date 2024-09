Carrefour fait son retour en Inde

Le géant des supermarchés français Carrefour a annoncé lundi revenir s'implanter en Inde d'ici juin 2025. Le retour interviendra via un partenariat de franchise avec l'entreprise émiratie Apparel Group, dix ans après le départ de Carrefour du pays.

Le nombre de magasins visés par ce partenariat n'a pas été précisé par le groupe, qui le fera dans un second temps, a-t-il indiqué à l'AFP. 'Avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants, (...), l'Inde est un marché stratégique tiré par la croissance économique, l'urbanisation et l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs', a justifié Carrefour dans un communiqué de presse.

Le géant mondial était implanté marginalement en Inde de 2010 à 2014, date à laquelle il a fermé cinq magasins de gros et a quitté le pays. 'La richesse de l'Inde en matières premières agricoles, combinée au développement rapide de l'industrie dans le pays, présente également une opportunité significative pour Carrefour de développer sa propre marque de distributeur', a-t-il ajouté.

'L'arrivée de Carrefour en Inde marque une étape importante dans notre stratégie d'expansion de notre franchise dans plus de 10 nouveaux pays d'ici 2026', a estimé Patrick Lasfargues, directeur exécutif du partenariat international de Carrefour, cité dans un communiqué. Actif dans plus de 40 pays avec plus de 14'000 magasins, Carrefour a bouclé la première moitié de l'année 2024 en annonçant mercredi des ventes en léger recul mais une amélioration de sa rentabilité.

'Dans un contexte économique contrasté, Carrefour réalise une très bonne performance dans ses deux pays clés', avait commenté en juillet le PDG Alexandre Bompard, citant la France où 'le groupe a accéléré sa politique' de baisse de prix 'tout en préservant sa rentabilité', et le Brésil qui connaît une 'forte croissance du résultat'.

Apparel Group, le spécialiste de la vente au détail et de l'habillement basé aux Emirats arabes unis, déjà présent en Inde, emploie 24.000 personnes, notamment dans la région du Golfe.

/ATS