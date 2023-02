Casino: activité en hausse en 2022 grâce à l'Amérique latine

Le distributeur Casino a vu son chiffre d'affaires progresser de 10% à 33,6 milliards d'euros (autant en francs) en 2022 grâce au dynamisme de l'Amérique latine.

L'activité en France des hypermarchés et du e-commerçant CDiscount a cependant continué à souffrir, en particulier au quatrième trimestre.

L'an dernier, son chiffre d'affaires en France a reculé de 1,7% à 15,8 milliards d'euros, mais au sein de celle-ci l'activité de CDiscount dévisse de 20,2% à 1,6 milliard d'euros -le recul s'accroît à -23,8% sur le dernier trimestre-, précise un communiqué publié mardi avant-Bourse.

Le groupe propriétaire de nombreuses enseignes (Monoprix, Franprix, Naturalia) indique avoir ouvert 879 nouveaux magasins de proximité (Franprix, Spar, Vival...) sur l'année, principalement en franchise, soit davantage que les 800 prévus en 2022, et converti 51 hypermarchés traditionnels Géant en 'Casino Hyper Frais'. Les dix restants seront convertis au premier semestre 2023, dit-il.

En revanche, l'Amérique latine a vu son chiffre d'affaires progresser de 23,1% à 17,8 milliards d'euros en 2022, avec une 'excellente performance' d'Assaí au Brésil et de Grupo Éxito (présent en Colombie, Uruguay et Argentine) au dernier trimestre, indique Casino, qui emploie plus de 200.000 personnes dans le monde.

En France, l'an dernier, les hypermarchés ont continué à souffrir avec une activité en repli de 10,2% à 3,09 milliards d'euros et même de 15,9% au quatrième trimestre, tandis que les supermarchés, eux, progressaient de 13,5% à 3,4 milliards en 2022.

Au dernier trimestre, les supermarchés Casino et hypermarchés qui étaient 'en croissance sur les 9 premiers mois de l'année', ont souffert d'un 'environnement concurrentiel plus difficile en fin d'année', observe le groupe. Pour ces deux catégories de magasins, la priorité au premier trimestre 2023, sera donc donnée à 'la mise en place de mesures de réajustement tarifaire et d'ajustement des politiques promotionnelles'.

Dans un contexte de forte inflation qui rabote le budget des ménages ces derniers mois, le groupe va aussi 'accélérer les politiques commerciales ciblées sur les produits Leader Price, dont les ventes enregistrent une croissance de +95% au 4ème trimestre en supermarchés/hypermarchés'.

Le groupe prévoit également de déployer cette année un 'plan d'expansion' passant par 'l'arrivée au premier semestre de nouveaux partenaires franchisés précédemment affiliés à d'autres réseaux' et le 'passage en franchise d'une partie du parc'.

/ATS